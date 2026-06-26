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Fêtes de village repas animé Bidarray

Fêtes de village repas animé Bidarray

Fêtes de village repas animé Bidarray mardi 14 juillet 2026.

Adresse
Restaurant Noblia
Ville
64780 Bidarray
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
12:00:00
Tarif

Bidarray

Fêtes de village repas animé

Restaurant Noblia Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Fêtes de Bidarray ! Au programme
– 12h repas animé à l’hôtel Noblia   .

Restaurant Noblia Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 70 89 

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English : Fêtes de village repas animé

L’événement Fêtes de village repas animé Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque

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