Bidarray

Fêtes de village repas animé

Restaurant Noblia Bidarray Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 12:00:00

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Fêtes de Bidarray ! Au programme

– 12h repas animé à l’hôtel Noblia .

Restaurant Noblia Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 70 89

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English : Fêtes de village repas animé

L’événement Fêtes de village repas animé Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque