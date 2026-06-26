Fêtes de village repas animé Bidarray
Fêtes de village repas animé Bidarray mardi 14 juillet 2026.
Bidarray
Fêtes de village repas animé
Restaurant Noblia Bidarray Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Fêtes de Bidarray ! Au programme
– 12h repas animé à l’hôtel Noblia .
Restaurant Noblia Bidarray 64780 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 70 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes de village repas animé
L’événement Fêtes de village repas animé Bidarray a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque