Xaintrailles

Fêtes de Xaintrailles

Place du village Xaintrailles Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 12:00:00

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 14h30 Concours de belote

15h00 Jeux d’enfants chasse au trésor

19h00 Ouverture de la bodega avec la banda La Jimbalaya

20h30 Repas Paëlla (sur réservation 06 76 03 91 11)

21h00 Retransmission finale Top 14

22h30 Concert BRASS ATTACK

00h30 Animation DJ avec Soundlight System

Dimanche 9h30 Concours de belote

12h00 Pique-nique (amenez vos paniers) + Food Truck

19h00 Animation musicale avec Swing Home et Super cochon

20h00 Soirée tapas

21h00 Concert The Stainless

23h00 Toro de Fuego

00h00 Tourin à l’ail offert par le comité aux festayres

00h30 Animation DJ avec Soundlight System

Lundi 12h00 Déjeuner aux escartgots

14h30 Concours de pétanque (en doublette, ouvert aux Xaintraillais et leurs amis)

20H00 Soirée brochettes (saucisses frites)

Animation musicale dans la journée avec Les incognitos et Doman

21h00 Concert AC Dfé + DJ Soundlight .

Place du village Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cfxaintrailles@gmail.com

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English : Fêtes de Xaintrailles

L’événement Fêtes de Xaintrailles Xaintrailles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de l’Albret