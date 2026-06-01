Fêtes de Xaintrailles Xaintrailles
Fêtes de Xaintrailles Xaintrailles samedi 27 juin 2026.
Xaintrailles
Fêtes de Xaintrailles
Place du village Xaintrailles Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 12:00:00
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 14h30 Concours de belote
15h00 Jeux d’enfants chasse au trésor
19h00 Ouverture de la bodega avec la banda La Jimbalaya
20h30 Repas Paëlla (sur réservation 06 76 03 91 11)
21h00 Retransmission finale Top 14
22h30 Concert BRASS ATTACK
00h30 Animation DJ avec Soundlight System
Dimanche 9h30 Concours de belote
12h00 Pique-nique (amenez vos paniers) + Food Truck
19h00 Animation musicale avec Swing Home et Super cochon
20h00 Soirée tapas
21h00 Concert The Stainless
23h00 Toro de Fuego
00h00 Tourin à l’ail offert par le comité aux festayres
00h30 Animation DJ avec Soundlight System
Lundi 12h00 Déjeuner aux escartgots
14h30 Concours de pétanque (en doublette, ouvert aux Xaintraillais et leurs amis)
20H00 Soirée brochettes (saucisses frites)
Animation musicale dans la journée avec Les incognitos et Doman
21h00 Concert AC Dfé + DJ Soundlight .
Place du village Xaintrailles 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cfxaintrailles@gmail.com
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English : Fêtes de Xaintrailles
L’événement Fêtes de Xaintrailles Xaintrailles a été mis à jour le 2026-06-01 par OT de l’Albret