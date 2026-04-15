Fêtes des Anges Abbaye Notre Dame des Anges Landéda
Fêtes des Anges Abbaye Notre Dame des Anges Landéda dimanche 2 août 2026.
Landéda
Fêtes des Anges
Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 10:30:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Venez célébrer la Fête des Anges dans le cadre exceptionnel de l’abbaye à Landéda ! Une journée conviviale et festive mêlant tradition, spiritualité et culture.
Au programme
10h30 procession avec les petits saints de Plouguerneau, costumes et musique bretonne
11h Messe de Sainte Marie des Anges par le père franciscain Henri Laudrin et le père Olrick de Gelis (communauté de l’Emmanuelle)
12h30 Allocution et vin d’honneur
13h30 Pique-nique dans les jardins
15h Visite de l’Abbaye, jeux et danses bretonnes
17h conférences:
– L’épopée franciscaine, une mondialisation bienfaisante par Pierre Moracchini, directeur de la bibliothèque franciscaine
– Que dirait François en ce jour pour ses frères et sœurs par le père Olrick de Gelis, directeur du centre de recherche des Bernardins
– 19h15: Concert: Un autre regard par Maxime Piolot et Corinne Shorp, artiste, compositeur et chanteur
– 20h: Adieu
Une belle occasion de vivre l’abbaye autrement, entre patrimoine, rencontres et émotions. ✨ .
Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fêtes des Anges Landéda a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS
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