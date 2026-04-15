Fêtes des Anges Abbaye Notre Dame des Anges Landéda

Landéda

Fêtes des Anges

Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 10:30:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Venez célébrer la Fête des Anges dans le cadre exceptionnel de l’abbaye à Landéda ! Une journée conviviale et festive mêlant tradition, spiritualité et culture.

Au programme

10h30 procession avec les petits saints de Plouguerneau, costumes et musique bretonne

11h Messe de Sainte Marie des Anges par le père franciscain Henri Laudrin et le père Olrick de Gelis (communauté de l’Emmanuelle)

12h30 Allocution et vin d’honneur

13h30 Pique-nique dans les jardins

15h Visite de l’Abbaye, jeux et danses bretonnes

17h conférences:

– L’épopée franciscaine, une mondialisation bienfaisante par Pierre Moracchini, directeur de la bibliothèque franciscaine

– Que dirait François en ce jour pour ses frères et sœurs par le père Olrick de Gelis, directeur du centre de recherche des Bernardins

– 19h15: Concert: Un autre regard par Maxime Piolot et Corinne Shorp, artiste, compositeur et chanteur

– 20h: Adieu

Une belle occasion de vivre l’abbaye autrement, entre patrimoine, rencontres et émotions. ✨ .

Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fêtes des Anges Landéda a été mis à jour le 2026-06-24 par OT PAYS DES ABERS