Fêtes des écoles FCPE Morcenx Morcenx-la-Nouvelle
Fêtes des écoles FCPE Morcenx Morcenx-la-Nouvelle vendredi 5 juin 2026.
Morcenx-la-Nouvelle
Fêtes des écoles FCPE Morcenx
Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 19:30:00
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-05
Venez déguster un repas convivial préparé par la FCPE
Ouvert à tous parents, enfants, amis
Au menu
Paella + Glace 12€
Panini + Glace 10€
Réservation avant le 22 mai auprès de l’Office de Tourisme
Venez déguster un repas convivial préparé par la FCPE
Ouvert à tous parents, enfants, amis
Au menu
Paella + Glace 12€
Panini + Glace 10€
Réservation avant le 22 mai auprès de l’Office de Tourisme .
Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fêtes des écoles FCPE Morcenx
Come and enjoy a convivial meal prepared by the FCPE
Open to all parents, children and friends
Menu
Paella + Ice cream: 12?
Panini + Ice cream: 10?
Book before May 22 at the Tourist Office
L’événement Fêtes des écoles FCPE Morcenx Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morcenx
À voir aussi à Morcenx-la-Nouvelle (Landes)
- L’Expo Laissées de mer de Michel Peltier Morcenx-la-Nouvelle 19 mai 2026
- Messe du Lundi de Pentecôte à la Fontaine Notre Dame des Douleurs Morcenx-la-Nouvelle 25 mai 2026
- Pestacle mon arbre-Mère Morcenx-la-Nouvelle 27 mai 2026
- Journée de L’Eau T4ième édition résevez la date ! Morcenx-la-Nouvelle 29 mai 2026
- Tournoi Multi-Chance Tennis Fauteuil CAM TENNIS Morcenx-la-Nouvelle 30 mai 2026