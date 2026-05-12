Morcenx-la-Nouvelle

Fêtes des écoles FCPE Morcenx

Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 19:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Venez déguster un repas convivial préparé par la FCPE

Ouvert à tous parents, enfants, amis

Au menu

Paella + Glace 12€

Panini + Glace 10€

Réservation avant le 22 mai auprès de l’Office de Tourisme

Venez déguster un repas convivial préparé par la FCPE

Ouvert à tous parents, enfants, amis

Au menu

Paella + Glace 12€

Panini + Glace 10€

Réservation avant le 22 mai auprès de l’Office de Tourisme .

Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

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English : Fêtes des écoles FCPE Morcenx

Come and enjoy a convivial meal prepared by the FCPE

Open to all parents, children and friends

Menu

Paella + Ice cream: 12?

Panini + Ice cream: 10?

Book before May 22 at the Tourist Office

L’événement Fêtes des écoles FCPE Morcenx Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Morcenx