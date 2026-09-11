Fêtes d’Orin Orin
vendredi 11 septembre 2026 · Orin
Informations pratiques
Orin
Fêtes d’Orin
Place du village (sous chapiteau) Orin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:30:00
fin : 2026-09-11 23:59:00
Date(s) :
2026-09-11
Le comité des fêtes d’Orin vous invite ce week-end pour les fêtes du village.
Pour ce premier jour venez déguster les Crêpes de Joaline (foodtruck de crêpes sucrées artisanales). A 22h30 feu d’artifice et à 23h soirée animée par le comité. .
Place du village (sous chapiteau) Orin 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 78 73 89
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English : Fêtes d’Orin
L’événement Fêtes d’Orin Orin a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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