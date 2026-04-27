Saint-Jean-de-Luz

Fêtes du quartier d’Acotz

Quartier Acotz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

Une semaine avant les fêtes patronales de la ville, le quartier d’Acotz s’anime avec ses traditionnelles fêtes !

Samedi 13 Juin 2026

18H30 Messe à la chapelle d’Acotz

A partir de 19H00: Apéritif Chants Mutxikos au Gaztetxe

Dimanche 14 Juin 2026

A partir de 11H30 apéritif puis ZIKIRO Fetes d’Acotz. .

Quartier Acotz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16

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English : Fêtes du quartier d’Acotz

L’événement Fêtes du quartier d’Acotz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements