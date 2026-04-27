Fêtes du quartier d’Acotz Saint-Jean-de-Luz
Fêtes du quartier d’Acotz Saint-Jean-de-Luz samedi 13 juin 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Fêtes du quartier d’Acotz
Quartier Acotz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-13
Une semaine avant les fêtes patronales de la ville, le quartier d’Acotz s’anime avec ses traditionnelles fêtes !
Samedi 13 Juin 2026
18H30 Messe à la chapelle d’Acotz
A partir de 19H00: Apéritif Chants Mutxikos au Gaztetxe
Dimanche 14 Juin 2026
A partir de 11H30 apéritif puis ZIKIRO Fetes d’Acotz. .
Quartier Acotz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 03 16
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English : Fêtes du quartier d’Acotz
L’événement Fêtes du quartier d’Acotz Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-04-23 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements
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