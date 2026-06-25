Fêtes du village Bonloc
Fêtes du village Bonloc samedi 15 août 2026.
Bonloc
Fêtes du village
Centre du village Bonloc Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Voir Programme au bureau d’accueil touristique de Hasparren. .
Centre du village Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Fêtes du village
L’événement Fêtes du village Bonloc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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