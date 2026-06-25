Bonloc

Fêtes du village

Centre du village Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Voir Programme au bureau d’accueil touristique de Hasparren. .

Centre du village Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Bonloc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque