Bonloc

Marché nocturne

Centre du village Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

Producteurs et artisans locaux seront présent. Soirée animée par Saltoka. Vente de talos sur place. .

Centre du village Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Bonloc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque