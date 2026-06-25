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Marché nocturne Bonloc

Marché nocturne Bonloc

Marché nocturne Bonloc mardi 18 août 2026.

Adresse
Centre du village
Ville
64240 Bonloc
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif
0 0 0 Gratuit

Bonloc

Marché nocturne

Centre du village Bonloc Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Producteurs et artisans locaux seront présent. Soirée animée par Saltoka. Vente de talos sur place.   .

Centre du village Bonloc 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

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English : Marché nocturne

L’événement Marché nocturne Bonloc a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque

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