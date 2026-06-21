Informations pratiques

Juxue

Fêtes du village kantaldi et repas axoa

Eglise Juxue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 17:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Fêtes du village de Juxue ! Au programme

– 17h kantaldi à l’église avec Marina Klara eta Lea, Maitena eta Eulali, et Berçaitz Anaiak

suivi à 19h d’une soirée axoa/riz .

Eglise Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 80 49

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English : Fêtes du village kantaldi et repas axoa

L’événement Fêtes du village kantaldi et repas axoa Juxue a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme Pays Basque