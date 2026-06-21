Fêtes du village kantaldi et repas axoa Juxue
dimanche 5 juillet 2026 · Juxue
Informations pratiques
Juxue
Fêtes du village kantaldi et repas axoa
Eglise Juxue Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 17:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Fêtes du village de Juxue ! Au programme
– 17h kantaldi à l’église avec Marina Klara eta Lea, Maitena eta Eulali, et Berçaitz Anaiak
suivi à 19h d’une soirée axoa/riz .
Eglise Juxue 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 80 49
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English : Fêtes du village kantaldi et repas axoa
L’événement Fêtes du village kantaldi et repas axoa Juxue a été mis à jour le 2026-06-21 par Office de Tourisme Pays Basque
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