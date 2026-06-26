Fêtes du village Louhossoa
Fêtes du village Louhossoa vendredi 14 août 2026.
Louhossoa
Fêtes du village
Fronton Louhossoa Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Programme en cours d’élaboration. .
Fronton Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02
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English : Fêtes du village
L’événement Fêtes du village Louhossoa a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque
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