Louhossoa

Fêtes du village

Fronton Louhossoa Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Programme en cours d’élaboration. .

Fronton Louhossoa 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Louhossoa a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Pays Basque