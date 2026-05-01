Fêtes du village Poussignac
Fêtes du village Poussignac vendredi 29 mai 2026.
Poussignac
Fêtes du village
Salle des fêtes et Place de la mairie Poussignac Lot-et-Garonne
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Vendredi soir loto à 21hà la salle des fêtes
Samedi repas avec animations apéritif, entrée poussignacaise, poulet/pommes de terre, salade, fromage, dessert, café/vin. Réservation avant le 24 mai. Animation par DJ Pomader. Buvette sur place.
Dimanche vide grenier et journée bien être. Vide grenier à partir de 8h. Sur réservation avant le 28 mai. Restauration et buvette sur place. .
Salle des fêtes et Place de la mairie Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 90 02 48
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English : Fêtes du village
L’événement Fêtes du village Poussignac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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