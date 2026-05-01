Poussignac

Fêtes du village

Salle des fêtes et Place de la mairie Poussignac Lot-et-Garonne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Vendredi soir loto à 21hà la salle des fêtes

Samedi repas avec animations apéritif, entrée poussignacaise, poulet/pommes de terre, salade, fromage, dessert, café/vin. Réservation avant le 24 mai. Animation par DJ Pomader. Buvette sur place.

Dimanche vide grenier et journée bien être. Vide grenier à partir de 8h. Sur réservation avant le 28 mai. Restauration et buvette sur place. .

Salle des fêtes et Place de la mairie Poussignac 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 90 02 48

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Poussignac a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Coteaux et Landes de Gascogne