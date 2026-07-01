Informations pratiques

Urcuit

Fêtes du village

Salle Indarka Urcuit Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Au programme de cette journée festive à 9h30, marche et course de 11 kilomètres avec ravitaillements gourmands. Douches, buvette et restauration sur place. À 16 h, spectacle d’hypnose, et à 19h, apéritif méchoui suivi du bal à minuit. L’animation de cette soirée sera assurée par BAGA BIGA TALDEA.

Permanences devant la mairie pour les réservations repas, le 18 juillet, de 10h à 13h et les 20 et 21 juillet de 18h à 21h. .

Salle Indarka Urcuit 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05 urcuitatoutesjambes@gmail.com

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English : Fêtes du village

L’événement Fêtes du village Urcuit a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Pays Basque