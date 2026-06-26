Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 19:30:00

fin : 2026-07-06

Date(s) :

2026-07-06

Ouverture des portes

20h30 animation musicale par le chanteur Mat Grat

21h repas

Axoa de canard, riz pilaf, fromage, salade de fruits, une boisson comprise et café

Vente des tickets repas Café du centre/Pizz’Artix/Chez Cachaü et Gamm vert .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn