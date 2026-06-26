Fêtes locales Artix
Fêtes locales Artix lundi 6 juillet 2026.
Artix
Fêtes locales
Artix Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:30:00
fin : 2026-07-06
Date(s) :
2026-07-06
Ouverture des portes
20h30 animation musicale par le chanteur Mat Grat
21h repas
Axoa de canard, riz pilaf, fromage, salade de fruits, une boisson comprise et café
Vente des tickets repas Café du centre/Pizz’Artix/Chez Cachaü et Gamm vert .
Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitecpartix@yahoo.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn
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