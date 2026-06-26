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Fêtes locales Artix

Fêtes locales Artix

Fêtes locales Artix lundi 6 juillet 2026.

Ville
64170 Artix
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Artix

Fêtes locales

Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 19:30:00
fin : 2026-07-06

Date(s) :
2026-07-06

Ouverture des portes
20h30 animation musicale par le chanteur Mat Grat
21h repas
Axoa de canard, riz pilaf, fromage, salade de fruits, une boisson comprise et café

Vente des tickets repas Café du centre/Pizz’Artix/Chez Cachaü et Gamm vert   .

Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitecpartix@yahoo.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Artix a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Coeur de Béarn

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