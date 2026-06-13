Tournoi de basket fluo des fêtes d’Artix Gymnase Artix

Artix

Tournoi de basket fluo des fêtes d’Artix

Gymnase Avenue de la 2ème Division Blindée Artix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

L’ALCB organise son tournoi de basket fluo, dans le noir, en partenariat avec le comité des fêtes C’P’ARTIX dans le cadre des fêtes d’Artix !

Equipes d’adultes (plus de 16 ans) ou jeunes (11-15 ans)

Inscriptions en ligne. .

Gymnase Avenue de la 2ème Division Blindée Artix 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Tournoi de basket fluo des fêtes d’Artix

L’événement Tournoi de basket fluo des fêtes d’Artix Artix a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Coeur de Béarn