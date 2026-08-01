Informations pratiques

Auga

Fêtes locales

place de la Mairie Auga Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 12:00:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Vin d’honneur animé par Les CoBrass, suivi du repas cochon à la broche. .

place de la Mairie Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 56 07 20

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Auga a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran