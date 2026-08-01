AGENDA · Auga
Fêtes locales Auga
lundi 10 août 2026 · Auga
Informations pratiques
Auga
Fêtes locales
place de la Mairie Auga Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 12:00:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Vin d’honneur animé par Les CoBrass, suivi du repas cochon à la broche. .
place de la Mairie Auga 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 56 07 20
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Auga a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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