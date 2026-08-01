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Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn

vendredi 21 août 2026 · Salle des fêtes · Baigts-de-Béarn

Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Route impériale
Ville
64300 Baigts-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Baigts-de-Béarn

Fêtes locales

Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-21

Mot du maire et apéritif offert aux plus de 60 ans du village.
20h Soirée à la broche animée par les Décaps’hurleurs.
23h30, au stade Feu d’artifice.

Menu entrée fraicheur, cochon de lait, haricots, fromage, salade de fruits. Menu enfant cochon de lait et dessert.
Sur inscription jusqu’au 14 août par sms ou en ligne.   .

Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 56 85 99 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn

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