Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn
samedi 22 août 2026 · Salle des fêtes · Baigts-de-Béarn
Informations pratiques
Baigts-de-Béarn
Fêtes locales
Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Petit-déjeuner accompagné par Acqs Canta.
9h30 Tournoi de foot.
12h Pasta box bolognaise.
14h, au Castéra Ball trap.
14h30, à l’aire de jeu Concours de pétanque amateurs.
15h30, dans le village Course cycliste organisée par le vélo club salisien.
18h30 Messe.
20h Soirée moules frites.
23h Bal animé par DJ Noa.
Petit-déjeuner gras doubles, ventrèches, haricots blancs, fromage.
Tournoi de foot sur inscription jusqu’au 14 août.
Moules/frites, fromage, pastis et crème anglaise. Menu enfant chipo/frites et glace. .
Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 51 93 04
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn
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