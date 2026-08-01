Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn
dimanche 23 août 2026 · Salle des fêtes · Baigts-de-Béarn
Informations pratiques
Baigts-de-Béarn
Fêtes locales
Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Au Castéra Ball trap.
11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts animé par la banda batchoise.
12h, à la mairie Vin d’honneur.
12h30 Ball trap restauration sur place. Melon / charcuterie, entrecôte / frites, fromage et dessert. Vin et café. .
Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cdfbaigtsdebearn@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn
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