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Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn

dimanche 23 août 2026 · Salle des fêtes · Baigts-de-Béarn

Fêtes locales Salle des fêtes Baigts-de-Béarn

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Route impériale
Ville
64300 Baigts-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Baigts-de-Béarn

Fêtes locales

Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-08-23

Au Castéra Ball trap.
11h30 Dépôt de gerbe au monument aux morts animé par la banda batchoise.
12h, à la mairie Vin d’honneur.
12h30 Ball trap restauration sur place. Melon / charcuterie, entrecôte / frites, fromage et dessert. Vin et café.   .

Salle des fêtes Route impériale Baigts-de-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cdfbaigtsdebearn@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Baigts-de-Béarn a été mis à jour le 2026-08-13 par OT Coeur de Béarn

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