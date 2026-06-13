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Fêtes locales Buros

Fêtes locales Buros

Fêtes locales Buros samedi 4 juillet 2026.

Ville : 64160 Buros

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 5 5 Tarif de base plein tarif

Buros

Fêtes locales

Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :
2026-07-04

11h traditionnel concours d’omelette sur inscription.
14h place au tournoi de pétanque en doublette.
15h après-midi des Renardeaux avec jeux gonflables et animations.
19h ouverture des food-trucks.
19h30 place à l’ambiance festive avec Beer’arn Brass qui lancera la soirée au rythme des bandas.
22h à 2h grand concert de l’Orchestre Sortie de Secours.
Navette possible à partir de 00h en toute sécurité.   .

Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   comitedesfetesdeburos@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Buros a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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