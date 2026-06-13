Buros

Fêtes locales

Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 11:00:00

fin : 2026-07-04 02:00:00

Date(s) :

2026-07-04

11h traditionnel concours d’omelette sur inscription.

14h place au tournoi de pétanque en doublette.

15h après-midi des Renardeaux avec jeux gonflables et animations.

19h ouverture des food-trucks.

19h30 place à l’ambiance festive avec Beer’arn Brass qui lancera la soirée au rythme des bandas.

22h à 2h grand concert de l’Orchestre Sortie de Secours.

Navette possible à partir de 00h en toute sécurité. .

Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeburos@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Buros a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran