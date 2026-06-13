Fêtes locales Buros
Fêtes locales Buros samedi 4 juillet 2026.
Buros
Fêtes locales
Buros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:00:00
fin : 2026-07-04 02:00:00
Date(s) :
2026-07-04
11h traditionnel concours d’omelette sur inscription.
14h place au tournoi de pétanque en doublette.
15h après-midi des Renardeaux avec jeux gonflables et animations.
19h ouverture des food-trucks.
19h30 place à l’ambiance festive avec Beer’arn Brass qui lancera la soirée au rythme des bandas.
22h à 2h grand concert de l’Orchestre Sortie de Secours.
Navette possible à partir de 00h en toute sécurité. .
Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeburos@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Buros a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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