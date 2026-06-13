Buros

Fêtes locales

Buros Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

12h30 apéritif offert par la mairie.

L’après-midi continuera dans une ambiance survoltée avec les célèbres Interburosiens. Défis, rires et esprit d’équipe seront au rendez-vous !

19h repas animé par Kosma.

22h30 grand feu d’artifice. .

Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeburos@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Buros a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran