Fêtes locales Buros
Fêtes locales Buros dimanche 5 juillet 2026.
Buros
Fêtes locales
Buros Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
12h30 apéritif offert par la mairie.
L’après-midi continuera dans une ambiance survoltée avec les célèbres Interburosiens. Défis, rires et esprit d’équipe seront au rendez-vous !
19h repas animé par Kosma.
22h30 grand feu d’artifice. .
Buros 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine comitedesfetesdeburos@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Buros a été mis à jour le 2026-06-13 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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