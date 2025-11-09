Fêtes locales Place du village Conchez-de-Béarn

Conchez-de-Béarn

Fêtes locales

Place du village Fronton Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

20h soirée sur le Fronton animé par le groupe Les allumettes .

21h repas du comité.

23h bal avec la Sono Le Kalimba . .

Place du village Fronton Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 06 75

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran