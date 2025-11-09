Fêtes locales Place du village Conchez-de-Béarn
Fêtes locales Place du village Conchez-de-Béarn samedi 4 juillet 2026.
Conchez-de-Béarn
Fêtes locales
Place du village Fronton Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
20h soirée sur le Fronton animé par le groupe Les allumettes .
21h repas du comité.
23h bal avec la Sono Le Kalimba . .
Place du village Fronton Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 06 75
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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