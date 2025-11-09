UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes locales Conchez-de-Béarn

Fêtes locales Conchez-de-Béarn

Fêtes locales Conchez-de-Béarn dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Place du village
Ville
64330 Conchez-de-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
19 19 19 Tarif de base plein tarif

Conchez-de-Béarn

Fêtes locales

Place du village Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 20:30:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

20h30 apéro et soirée animés par le groupe Les z’imprevus ambiance soirée 80/90 à nos jours.
21h repas traiteur (sur inscription).   .

Place du village Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 06 75 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

À voir aussi à Conchez-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)