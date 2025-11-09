Conchez-de-Béarn

Fêtes locales

Place du village Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 20:30:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

20h30 apéro et soirée animés par le groupe Les z’imprevus ambiance soirée 80/90 à nos jours.

21h repas traiteur (sur inscription). .

Place du village Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 98 06 75

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran