AGENDA · Crouseilles
Fêtes locales Crouseilles
samedi 8 août 2026 · Crouseilles
Informations pratiques
Crouseilles
Fêtes locales
Salle des fêtes Crouseilles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 15:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
15h courses de caisses à savon. 20h soirée tapas animée par Les Insfast . 23h bal par le Podium Système D. .
Salle des fêtes Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 47 42 14
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Crouseilles a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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