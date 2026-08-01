Informations pratiques

Crouseilles

Fêtes locales

Salle des fêtes Crouseilles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

15h courses de caisses à savon. 20h soirée tapas animée par Les Insfast . 23h bal par le Podium Système D. .

Salle des fêtes Crouseilles 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 47 42 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Crouseilles a été mis à jour le 2026-07-31 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran