Informations pratiques

Escurès

Fêtes locales

Escurès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 20:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

20h début des inscriptions. 20h30 concours de belote en 4 parties. Buvette et restauration sur place. .

Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 15 58 01

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Escurès a été mis à jour le 2026-08-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran