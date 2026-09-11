AGENDA · Escurès
Fêtes locales Escurès
vendredi 11 septembre 2026 · Escurès
Informations pratiques
Escurès
Fêtes locales
Escurès Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
20h début des inscriptions. 20h30 concours de belote en 4 parties. Buvette et restauration sur place. .
Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 15 58 01
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Escurès a été mis à jour le 2026-08-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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