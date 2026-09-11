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AGENDA · Escurès

Fêtes locales Escurès

vendredi 11 septembre 2026 · Escurès

Fêtes locales Escurès

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Ville
64350 Escurès
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
16 16 16 Tarif de base plein tarif

Escurès

Fêtes locales

Escurès Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 20:00:00
fin : 2026-09-11

Date(s) :
2026-09-11

20h début des inscriptions. 20h30 concours de belote en 4 parties. Buvette et restauration sur place.   .

Escurès 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 15 58 01 

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Escurès a été mis à jour le 2026-08-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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