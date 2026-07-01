UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Hagetaubin

Fêtes locales Hagetaubin

samedi 18 juillet 2026 · Hagetaubin

Fêtes locales Hagetaubin

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
64370 Hagetaubin
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hagetaubin

Fêtes locales

Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

9h Marche autour du village.
13h30 Inscriptions concours de pétanque
14h Tournoi de pétanque et de bière pong
20h Repas sur inscription
Menu ribs de porc, frites et glace
Apéritif animé par les Brass KC
Soirée animée par DJ Palette   .

Salle des fêtes Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Hagetaubin (Pyrénées-Atlantiques)