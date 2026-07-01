Informations pratiques

Hagetaubin

Fêtes locales

Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

9h Marche autour du village.

13h30 Inscriptions concours de pétanque

14h Tournoi de pétanque et de bière pong

20h Repas sur inscription

Menu ribs de porc, frites et glace

Apéritif animé par les Brass KC

Soirée animée par DJ Palette .

Salle des fêtes Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn