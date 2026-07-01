Fêtes locales Hagetaubin
samedi 18 juillet 2026 · Hagetaubin
Informations pratiques
Hagetaubin
Fêtes locales
Salle des fêtes Hagetaubin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
9h Marche autour du village.
13h30 Inscriptions concours de pétanque
14h Tournoi de pétanque et de bière pong
20h Repas sur inscription
Menu ribs de porc, frites et glace
Apéritif animé par les Brass KC
Soirée animée par DJ Palette .
Salle des fêtes Hagetaubin 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 84 25 49
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Hagetaubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Coeur de Béarn
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