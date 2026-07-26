Fêtes locales Lahourcade
samedi 15 août 2026 · Lahourcade
Informations pratiques
Lahourcade
Fêtes locales
Lahourcade Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
9h Petit déjeuner à la fourchette au Tira Cap Omelette / Ventrèche/ piperade et fromage
10h Messe et dépôt de Gerbe
12h Dégustation de Jurançon et exposition des produits du terroir
17h: Concert du groupe Eclipse
19h30 Moules frites, fromage et dessert
21h Bal animé par l’orchestre Pick Up
22h30 Feu d’artifice .
Lahourcade 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 40 30 15
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Lahourcade a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn
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