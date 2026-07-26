Informations pratiques

Nousty

Fêtes locales

Salle des fêtes Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

18h ouverture des fêtes par le défilé en char du Comité et le Run&Bike organisé par les pédales du dimanche.

19h apéritif suivi du repas sur réservation, des festivités au centre du village.

22h concert du groupe So what , venez déguisés ! .

Salle des fêtes Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Nousty a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran