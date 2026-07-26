Fêtes locales Nousty
vendredi 21 août 2026 · Nousty
Informations pratiques
Nousty
Fêtes locales
Salle des fêtes Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 17 – 17 – 17 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 18:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
18h ouverture des fêtes par le défilé en char du Comité et le Run&Bike organisé par les pédales du dimanche.
19h apéritif suivi du repas sur réservation, des festivités au centre du village.
22h concert du groupe So what , venez déguisés ! .
Salle des fêtes Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 61 69
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Nousty a été mis à jour le 2026-07-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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