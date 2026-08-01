Fêtes locales Saint-Girons-en-Béarn
vendredi 7 août 2026 · Saint-Girons-en-Béarn
Informations pratiques
Saint-Girons-en-Béarn
Fêtes locales
22 chemin de l’Église Saint-Girons-en-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Repas soupe de perle, langue sauce piquante, échine de porc marinée, flageolets, fromage, salade de fruits, café. Vin non compris.
Soirée animée par Absolut Animations.
Réservation conseillée. .
22 chemin de l’Église Saint-Girons-en-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 63 68 39 usfstgirons64@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Saint-Girons-en-Béarn a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Béarn
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