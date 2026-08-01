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Fêtes locales Saint-Girons-en-Béarn

vendredi 7 août 2026 · Saint-Girons-en-Béarn

Fêtes locales Saint-Girons-en-Béarn

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
22 chemin de l'Église
Ville
64300 Saint-Girons-en-Béarn
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Saint-Girons-en-Béarn

Fêtes locales

22 chemin de l’Église Saint-Girons-en-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Repas soupe de perle, langue sauce piquante, échine de porc marinée, flageolets, fromage, salade de fruits, café. Vin non compris.
Soirée animée par Absolut Animations.

Réservation conseillée.   .

22 chemin de l’Église Saint-Girons-en-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 63 68 39  usfstgirons64@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Saint-Girons-en-Béarn a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Béarn

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