Informations pratiques

Saint-Girons-en-Béarn

Fêtes locales

22 chemin de l’Église Saint-Girons-en-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 08:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Déjeuner à la fourchette gras double, ventrêche, flageolets, fromage, café. Vin non compris.

9h Randonnée pédestre.

9h30 Balade à poney pour les enfants. Concours de pétanque non licenciés.

12h Buvette et restauration rapide.

19h Messe solennelle.

20h Repas moules frites maison, fromage, pastis, crème anglaise, café. Vin non compris. Sur réservation jusqu’au 3 août.

Soirée animée par Absolut Animations. .

22 chemin de l’Église Saint-Girons-en-Béarn 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 63 68 39 usfstgirons64@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Saint-Girons-en-Béarn a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Coeur de Béarn