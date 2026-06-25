Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie
Fêtes locales Lac de Peyre Serres-Sainte-Marie samedi 11 juillet 2026.
Serres-Sainte-Marie
Fêtes locales
Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 09:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Inscriptions pour le concours de pétanque en doublette, ouvert aux non-licenciés.
10h Concours de pétanque
12h30 Repas sur inscription
14h Concours de pétanque
Animations pour les jeunes et moins jeunes structures gonflables, babyfoot géant, ventriglisse…
20h, salle des fêtes Foodtruck (sur inscription jusqu’au 03/07)
Menu adulte Bavette et frites maison + vin et dessert ou Magret de canard et frites maison + vin et dessert.
Menu enfant (jusqu’à 12 ans) Nuggets et frites maison + boisson et glace.
23h Soirée animée par DJ Alpha .
Lac de Peyre 121 route du Lac Serres-Sainte-Marie 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 85 41 36
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Serres-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Coeur de Béarn
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