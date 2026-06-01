Fêtes locales Thèze
Fêtes locales Thèze samedi 27 juin 2026.
Thèze
Fêtes locales
Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Tournoi de foot à 5 sur inscription. Pétanque en doublette. Tournoi de touche rugby à 7. 10h/17h vide grenier. 20h/23h repas du comité. 21h diffusion d ela finale du Top 14 de rugby. 23h/4h bal avec Dj Nips.Présence de manèges et auto tamponneuses tout le week-end. .
Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 41 28 34 comite.fetes.theze@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Thèze a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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