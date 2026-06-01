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Fêtes locales Thèze

Fêtes locales Thèze

Fêtes locales Thèze samedi 27 juin 2026.

Ville : 64450 Thèze

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif réduit

Thèze

Fêtes locales

Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Tournoi de foot à 5 sur inscription. Pétanque en doublette. Tournoi de touche rugby à 7. 10h/17h vide grenier. 20h/23h repas du comité. 21h diffusion d ela finale du Top 14 de rugby. 23h/4h bal avec Dj Nips.Présence de manèges et auto tamponneuses tout le week-end.   .

Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 41 28 34  comite.fetes.theze@gmail.com

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English : Fêtes locales

L’événement Fêtes locales Thèze a été mis à jour le 2026-06-08 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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