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Vide grenier et marché des artisans Thèze

Vide grenier et marché des artisans Thèze

Vide grenier et marché des artisans Thèze samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place du Foiraille

Ville : 64450 Thèze

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0

Thèze

Vide grenier et marché des artisans

Place du Foiraille Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :
2026-06-27

Buvette et restauration rapide sur place.   .

Place du Foiraille Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 72 60 59  comite.fete.theze@gmail.com

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English : Vide grenier et marché des artisans

L’événement Vide grenier et marché des artisans Thèze a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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