Vide grenier et marché des artisans Thèze samedi 27 juin 2026.

Thèze

Vide grenier et marché des artisans

Place du Foiraille Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27 17:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Buvette et restauration rapide sur place. .

Place du Foiraille Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 72 60 59 comite.fete.theze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier et marché des artisans

L’événement Vide grenier et marché des artisans Thèze a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran