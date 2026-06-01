Vide grenier et marché des artisans Thèze
Vide grenier et marché des artisans Thèze samedi 27 juin 2026.
Thèze
Vide grenier et marché des artisans
Place du Foiraille Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 10:00:00
fin : 2026-06-27 17:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Buvette et restauration rapide sur place. .
Place du Foiraille Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 72 60 59 comite.fete.theze@gmail.com
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English : Vide grenier et marché des artisans
L’événement Vide grenier et marché des artisans Thèze a été mis à jour le 2026-06-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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