Fêtons la Musique !, La Source, Roncq
Fêtons la Musique !, La Source, Roncq samedi 20 juin 2026.
Fêtons la Musique ! Samedi 20 juin, 11h00 La Source Nord
Gratuit – Billetterie en ligne et à l’accueil de la Source
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
L’ensemble Zéphyr de l’EMM, la batterie-fanfare Jeanne d’Arc, la Philharmonie et l’Harmonie du Blanc-Four feront résonner à l’unisson cuivres, vents et percussions.
Un temps fort à partager en famille ou entre amis.
La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/fetons-la-musique-avec-lemm/153831 »}]
Sur scène, les grands ensembles roncquois mêleront leurs notes lors d’une belle matinée musicale. musique concert
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