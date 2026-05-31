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Fêtons la Musique !, La Source, Roncq

Fêtons la Musique !, La Source, Roncq

Fêtons la Musique !, La Source, Roncq samedi 20 juin 2026.

Lieu : La Source

Adresse : 293 rue de Lille 59223 RONCQ

Ville : 59223 Roncq

Département : Nord

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit - Billetterie en ligne et à l'accueil de la Source

Fêtons la Musique ! Samedi 20 juin, 11h00 La Source Nord

Gratuit – Billetterie en ligne et à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T11:00:00+02:00 – 2026-06-20T12:30:00+02:00

L’ensemble Zéphyr de l’EMM, la batterie-fanfare Jeanne d’Arc, la Philharmonie et l’Harmonie du Blanc-Four feront résonner à l’unisson cuivres, vents et percussions.

Un temps fort à partager en famille ou entre amis.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-lasource-roncq.tickandlive.com/reserver/fetons-la-musique-avec-lemm/153831 »}]
Sur scène, les grands ensembles roncquois mêleront leurs notes lors d’une belle matinée musicale. musique concert

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