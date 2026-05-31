Les Shonen, La Source, Roncq

Les Shonen Samedi 20 juin, 15h00 La Source Nord

Gratuit – Inscription en ligne et à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-20T15:00:00+02:00 – 2026-06-20T16:00:00+02:00

Découvre l’univers du shōnen à travers un atelier manga dynamique où tu crées des héros puissants, des combats épiques et des pouvoirs incroyables.

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