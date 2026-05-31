Film Mystère – avec la Médiathèque en ligne, La Source, Roncq

Film Mystère – avec la Médiathèque en ligne Vendredi 19 juin, 14h30 La Source Nord

Gratuit – Inscription en ligne et à l’accueil de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T14:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T14:30:00+02:00 – 2026-06-19T16:00:00+02:00

Entourée d’un cercle bienveillant, elle se produit régulièrement lors de petites réunions privées, convaincue de son talent grâce aux encouragements de ses proches.

Mais lorsque l’envie lui prend de monter sur une scène prestigieuse, l’équilibre fragile de ce monde d’illusions commence à vaciller, entraînant chacun dans une aventure aussi touchante qu’inattendue…

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Dans les années folles, cette femme passionnée d’art lyrique consacre sa vie à la musique. film musique