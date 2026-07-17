FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG AMPLI La Route du Son Billère

vendredi 18 décembre 2026 · AMPLI La Route du Son · Billère

Informations pratiques

Billère

FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG

AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 21:00:00

fin : 2026-12-18 23:45:00

Date(s) :

2026-12-18

Les 4 MCs et leur DJ, GROOVESPARKZ, se retrouvent autour d’une envie commune,

proposer un show Hip Hop mémorable ! .

AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 93 49 contact@ampli.asso.fr

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English : FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG

L’événement FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG Billère a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pau