FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG AMPLI La Route du Son Billère
vendredi 18 décembre 2026 · AMPLI La Route du Son · Billère
Informations pratiques
Billère
FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG
AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 21:00:00
fin : 2026-12-18 23:45:00
Date(s) :
2026-12-18
Les 4 MCs et leur DJ, GROOVESPARKZ, se retrouvent autour d’une envie commune,
proposer un show Hip Hop mémorable ! .
AMPLI La Route du Son 51 Allée Montesquieu Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 32 93 49 contact@ampli.asso.fr
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English : FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG
L’événement FEU À VOLONTÉ YOSHI DI ORIGINAL HIPPOCAMPE FOU KACEM WAPALEK DEADI + NWARETSANG Billère a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Pau
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