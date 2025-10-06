FEU! CHATTERTON – ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse

FEU! CHATTERTON Début : 2026-12-16 à 20:00. Tarif : – euros.

ASTÉRIOS SPECTACLES PRÉSENTE : FEU! CHATTERTONFeu! Chatterton est de retour, plus incandescent que jamais ! Trois ans après la sortie de leur album iconique Palais d’argile, couronné d’un disque de platine, de multiples nominations aux Victoires de la musique, et d’une tournée triomphale, les Feu! Chatterton rallument la flamme. Ils retrouvent la scène, ce lieu électrique qu’ils envoûtent comme personne, avec cette élégance fiévreuse et cette intensité rare qui font d’eux un groupe à part, viscéralement connecté à son public. Après un premier Accor Arena complet, le groupe ajoute une seconde date parisienne et annonce une tournée des Zéniths dans toute la France. Leur nouvel album Labyrinthe paraîtra le 12 septembre.

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 AVENUE RAYMOND BADIOU 31300 Toulouse 31