Chambray-lès-Tours

Feu d’artifice 13 juillet

7 place de la Mairie Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-14 01:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Feu d’artifice au lac de Chambray à partir de 19h30, un concert de jazz/swing My favourite swing , à 21h30 un concert de musique caribéenne Métro Combo , à 23 h feu d’artifice au bord du lac et clôture de la soirée avec le traditionnel bal populaire avec DJ SET dans une ambiance années 80.

Feu d’artifice au lac de Chambray à partir de 19h30, un concert de jazz/swing My favourite swing , à 21h30 un concert de musique caribéenne Métro Combo , à 23 h feu d’artifice au bord du lac et clôture de la soirée avec le traditionnel bal populaire avec DJ SET dans une ambiance années 80. .

7 place de la Mairie Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82

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English :

Fireworks at Lake Chambray: Starting at 7:30 p.m., a jazz/swing concert titled My Favorite Swing ; at 9:30 p.m., a Caribbean music concert by Métro Combo; %E0 at 11:00 p.m., fireworks by the lake, and the evening will conclude with the traditional community dance featuring a DJ set in an ’80s atmos

L’événement Feu d’artifice 13 juillet Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-06-25 par ADT 37