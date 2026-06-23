Feu d’artifice à Caillac Caillac
Feu d’artifice à Caillac Caillac lundi 10 août 2026.
Caillac
Feu d’artifice à Caillac
Lac de la Vergne Caillac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 23:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Comme tous les ans, c'est le feu d'artifice sur le lac de la Vergne qui clôturera la fête.
Comme tous les ans, c'est le feu d'artifice sur le lac de la Vergne qui clôturera la fête.
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Lac de la Vergne Caillac 46140 Lot Occitanie +33 6 21 83 59 24 comitedesfetes@caillac.fr
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English :
As is the case every year, the fireworks display over Lake Vergne will bring the festival to a close.
L’événement Feu d’artifice à Caillac Caillac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Cahors Vallée du Lot
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