Caillac

Lot Of Saveurs le banquet ambulant à Caillac

Caillac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Lot of Saveurs vous invite à son premier banquet ambulant à Caillac ! Producteurs et artisans locaux vous concocteront pour l’occasion un repas de choix, servi dans une ambiance festive

Lot of Saveurs vous invite à son premier banquet ambulant à Caillac ! Producteurs et artisans locaux vous concocteront pour l’occasion un repas de choix, servi dans une ambiance festive. Le principe est simple on s’attable, on s’amuse, on se régale et on agite les rangs au rythme des meilleurs sonorités locales !

.

Caillac 46140 Lot Occitanie +33 5 65 20 07 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lot of Saveurs invites you to its first travelling banquet in Caillac! For the occasion, local producers and artisans will concoct a choice meal, served in a festive atmosphere

L’événement Lot Of Saveurs le banquet ambulant à Caillac Caillac a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Cahors Vallée du Lot