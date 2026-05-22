Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Feu d’artifice à Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer

Feu d’artifice à Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer dimanche 9 août 2026.

Adresse : Boulevard du Calvados

Ville : 14780 Lion-sur-Mer

Département : Calvados

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Heure de début : 22:45:00

Tarif :

Lion-sur-Mer

Feu d’artifice à Lion-sur-Mer

Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:45:00
fin : 2026-08-08 22:45:00

Date(s) :
2026-08-08

Feu d’artifice organisé par la Municipalité, pour clôturer la journée consacrée à la fête de la mer.
Feu d’artifice organisé par la Municipalité, en lien avec la grande soirée festive face à la mer.   .

Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie   accueil@lionsurmer.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Feu d’artifice à Lion-sur-Mer

Fireworks organized by the Municipality, to close the day dedicated to the Fête de la mer.

L’événement Feu d’artifice à Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité

À voir aussi à Lion-sur-Mer (Calvados)