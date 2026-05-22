Feu d’artifice à Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer
Feu d’artifice à Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer dimanche 9 août 2026.
Lion-sur-Mer
Feu d’artifice à Lion-sur-Mer
Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 22:45:00
fin : 2026-08-08 22:45:00
Date(s) :
2026-08-08
Feu d’artifice organisé par la Municipalité, pour clôturer la journée consacrée à la fête de la mer.
Feu d’artifice organisé par la Municipalité, en lien avec la grande soirée festive face à la mer. .
Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr
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English : Feu d’artifice à Lion-sur-Mer
Fireworks organized by the Municipality, to close the day dedicated to the Fête de la mer.
L’événement Feu d’artifice à Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité
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