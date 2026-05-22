Lion-sur-Mer

Feu d’artifice à Lion-sur-Mer

Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 22:45:00

fin : 2026-08-08 22:45:00

Date(s) :

2026-08-08

Feu d’artifice organisé par la Municipalité, pour clôturer la journée consacrée à la fête de la mer.

Feu d’artifice organisé par la Municipalité, en lien avec la grande soirée festive face à la mer. .

Boulevard du Calvados Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie accueil@lionsurmer.fr

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English : Feu d’artifice à Lion-sur-Mer

Fireworks organized by the Municipality, to close the day dedicated to the Fête de la mer.

L’événement Feu d’artifice à Lion-sur-Mer Lion-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-19 par Calvados Attractivité