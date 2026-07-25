Informations pratiques

Saint-Germain-du-Puy

Feu d’artifice à Saint-Germain-du-Puy

Chemin des Marais Saint-Germain-du-Puy Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 18:30:00

fin : 2026-08-29 00:30:00

Date(s) :

2026-08-29

Rendez-vous à l’étang de la Sablette à Saint-Germain-du-Puy pour une soirée festive.

Profitez d’une soirée estivale conviviale avec marché nocturne, animations musicales et feu d’artifice.

Rendez-vous à l’étang de la Sablette à Saint-Germain-du-Puy pour une soirée festive placée sous le signe de la convivialité. Flânez parmi les exposants du marché nocturne, profitez des animations musicales assurées par un DJ et faites une pause à la buvette et au stand de restauration.

Point d’orgue de la soirée, le feu d’artifice illuminera le ciel à 22 h. Un rendez-vous estival à partager en famille ou entre amis. .

Chemin des Marais Saint-Germain-du-Puy 18390 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 30 84 18

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English :

Join us at the Sablette Pond in Saint-Germain-du-Puy for a festive evening.

L’événement Feu d’artifice à Saint-Germain-du-Puy Saint-Germain-du-Puy a été mis à jour le 2026-07-25 par OT BOURGES