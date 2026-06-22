Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps Place de l’Église Beauchamps mardi 14 juillet 2026.

Beauchamps

Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps

Place de l’Église Place de l église et de la salle des fêtes Beauchamps Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-07-14 17:00:00

fin : 2026-07-15 01:30:00

Date(s) :

2026-07-14

Après le succès du retour du feu d’artifice de Beauchamps le 14 juillet l’an dernier, le comité remet le couvert à partir de 17h le 14 juillet !

– Initiation et démonstration de danse country avec Just Country Granville.

– Ouverture du bal avec le groupe de musique EliXium .

– Le groupe bien connu Horizon viendra mettre feu à la piste.

– Le feu d’artifice illuminera le ciel de Beauchamps.

– Dj mark.org clôturera cette soirée mémorable.

Accès gratuit, parking rue de la croix Layne, sur place Buvette et restauration grillade artisanale, frite fraîche, nuggets, planche apéro, glace à l’italienne et cookie by Jookkiz.

Structure gonflable pour enfants.

On vous y attend nombreux pour cette magnifique soirée de la fête nationale. .

Place de l’Église Place de l église et de la salle des fêtes Beauchamps 50320 Manche Normandie +33 6 28 66 53 89 Comitedesfetesbeauchamps@gmail.com

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English : Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps

L’événement Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps Beauchamps a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer