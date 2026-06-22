Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps Place de l’Église Beauchamps
Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps Place de l’Église Beauchamps mardi 14 juillet 2026.
Beauchamps
Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps
Place de l’Église Place de l église et de la salle des fêtes Beauchamps Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi Mardi 2026-07-14 17:00:00
fin : 2026-07-15 01:30:00
Date(s) :
2026-07-14
Après le succès du retour du feu d’artifice de Beauchamps le 14 juillet l’an dernier, le comité remet le couvert à partir de 17h le 14 juillet !
– Initiation et démonstration de danse country avec Just Country Granville.
– Ouverture du bal avec le groupe de musique EliXium .
– Le groupe bien connu Horizon viendra mettre feu à la piste.
– Le feu d’artifice illuminera le ciel de Beauchamps.
– Dj mark.org clôturera cette soirée mémorable.
Accès gratuit, parking rue de la croix Layne, sur place Buvette et restauration grillade artisanale, frite fraîche, nuggets, planche apéro, glace à l’italienne et cookie by Jookkiz.
Structure gonflable pour enfants.
On vous y attend nombreux pour cette magnifique soirée de la fête nationale. .
Place de l’Église Place de l église et de la salle des fêtes Beauchamps 50320 Manche Normandie +33 6 28 66 53 89 Comitedesfetesbeauchamps@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps
L’événement Feu d’artifice & apéro concerts du 14 juillet de Beauchamps Beauchamps a été mis à jour le 2026-06-22 par OT Granville Terre et Mer
À voir aussi à Beauchamps (Manche)
- Brocante Beauchamps 4 juillet 2026
- Championnat cyclistes Beauchamps 5 juillet 2026
- Repas républicain Beauchamps 14 juillet 2026
- Histoire du bocage Beauchamps 17 juillet 2026
- Marche Halloween Beauchamps 30 octobre 2026