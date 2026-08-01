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AGENDA · Pont-l'Évêque

Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque

dimanche 16 août 2026 · RD 48 · Pont-l'Évêque

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
22:30:00
Lieu
RD 48
Adresse
Lac Terre d'Auge
Ville
14130 Pont-l'Évêque
Département
Calvados
Tarif

Pont-l’Évêque

Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez vous installer au bord de l’eau et profiter de l’ambiance estivale.
Bloquez votre soirée du samedi 15 août !
Le ciel du Lac Terre d’Auge à Pont-l’Évêque va s’illuminer pour un spectacle pyrotechnique magique au-dessus de l’eau.
Une soirée dansante avec DJ sera proposée.   .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15 

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English : Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge

Come and settle down by the water’s edge and soak up the summer atmosphere.

L’événement Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Terre d’Auge Tourisme

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