Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 22:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez vous installer au bord de l’eau et profiter de l’ambiance estivale.

Bloquez votre soirée du samedi 15 août !

Le ciel du Lac Terre d’Auge à Pont-l’Évêque va s’illuminer pour un spectacle pyrotechnique magique au-dessus de l’eau.

Une soirée dansante avec DJ sera proposée. .

RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15

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English : Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge

Come and settle down by the water’s edge and soak up the summer atmosphere.

L’événement Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Terre d’Auge Tourisme