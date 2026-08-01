Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge RD 48 Pont-l’Évêque
dimanche 16 août 2026 · RD 48 · Pont-l'Évêque
Informations pratiques
Pont-l’Évêque
Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 22:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez vous installer au bord de l’eau et profiter de l’ambiance estivale.
Bloquez votre soirée du samedi 15 août !
Le ciel du Lac Terre d’Auge à Pont-l’Évêque va s’illuminer pour un spectacle pyrotechnique magique au-dessus de l’eau.
Une soirée dansante avec DJ sera proposée. .
RD 48 Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 47 15
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English : Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge
Come and settle down by the water’s edge and soak up the summer atmosphere.
L’événement Feu d’artifice au Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Terre d’Auge Tourisme
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