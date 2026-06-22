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Feu d’artifice aux Salins Hyères

Feu d’artifice aux Salins Hyères lundi 20 juillet 2026.

Adresse
Les salins
Ville
83400 Hyères
Département
Var
Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
22:30:00
Tarif

Hyères

Feu d’artifice aux Salins

Les salins Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 22:30:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Rendez-vous sur le port des Salins pour assister au feu d’artifice.
Feu tiré de la jetée Est.
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Les salins Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur  

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English : Fireworks at Les Salins

Head to the Port des Salins to watch the fireworks.
The fireworks will be launched from the East Pier.

L’événement Feu d’artifice aux Salins Hyères a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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