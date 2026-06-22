Hyères

Feu d’artifice aux Salins

Les salins Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 22:30:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Rendez-vous sur le port des Salins pour assister au feu d’artifice.

Feu tiré de la jetée Est.

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Les salins Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : Fireworks at Les Salins

Head to the Port des Salins to watch the fireworks.

The fireworks will be launched from the East Pier.

L’événement Feu d’artifice aux Salins Hyères a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Provence Méditerranée