Midi Festival 2026 sur le site antique d’Olbia L’Almanarre Hyères

Midi Festival 2026 sur le site antique d’Olbia

L’Almanarre 559 Route de l’Almanarre Hyères Var

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Pass 3 jours

Date :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-26 00:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Le MIDI Festival 2026 fête ses 21 ans en juillet. La scène émergeante de demain, dans le décor fabuleux sur site antique d’Olbia, face à la mer… What else ?

L’Almanarre 559 Route de l’Almanarre Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 89 95 51 61 contact@midi-festival.com

English : Midi Festival 2026 on the ancient site of Olbia

MIDI Festival 2026 celebrates its 21st anniversary in July. Tomorrow’s emerging scene, in the fabulous setting of the ancient site of Olbia, facing the sea… What else?

L’événement Midi Festival 2026 sur le site antique d’Olbia Hyères a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Provence Méditerranée