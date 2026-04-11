Journées Européennes de l’Archéologie L’Almanarre Hyères
Journées Européennes de l’Archéologie L’Almanarre Hyères samedi 13 juin 2026.
Hyères
Journées Européennes de l’Archéologie
L’Almanarre D 559 Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-13 19:00:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, explorez les richesses du site d’Olbia et du Fort du Pradeau à travers ateliers, expériences immersives et découvertes guidées entre terre et mer.
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L’Almanarre D 559 Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 79 08 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr
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English : National archeologycal days
On the occasion of the European Archaeology Days, discover the Olbia site and Fort du Pradeau through workshops, immersive experiences, and guided explorations between land and sea.
L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Hyères a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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