Journées Européennes de l’Archéologie L’Almanarre Hyères

Hyères

Journées Européennes de l’Archéologie

L’Almanarre D 559 Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-13 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

À l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, explorez les richesses du site d’Olbia et du Fort du Pradeau à travers ateliers, expériences immersives et découvertes guidées entre terre et mer.

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L’Almanarre D 559 Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 00 79 08 accueil.pnpc@portcros-parcnational.fr

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English : National archeologycal days

On the occasion of the European Archaeology Days, discover the Olbia site and Fort du Pradeau through workshops, immersive experiences, and guided explorations between land and sea.

L’événement Journées Européennes de l’Archéologie Hyères a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Provence Méditerranée