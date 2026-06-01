Visites virtuelles d’Olbia, Site archéologique d’Olbia, Hyères

Visites virtuelles d’Olbia 13 et 14 juin Site archéologique d’Olbia Var

À partir de 12 ans (présence obligatoire d’un adulte).

Sans réservation et dans la limite des places disponibles (maximum 8 personnes en simultané).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00

Grâce à l’installation d’un espace numérique en plein air, équipés de casques de réalité virtuelle, vous pourrez en apprendre plus sur les méthodes de constructions et les secrets de l’architecture antique.

Une visite à choisir parmi :

– Les thermes romains d’Olbia

– Les vestiges immergés du port d’Olbia

Durée : environ 20 minutes

Site archéologique d’Olbia Route de l’Almanarre, 83400 Hyères, France Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33494007908 https://hyeres.fr/presentation-site-olbia Située sur un léger promontoire en bord de mer, Olbia est l’unique témoin, conservé dans l’intégralité de son plan, d’un réseau de colonies-forteresses grecques, fondées par Marseille à partir du IVe s. av. J.-C.

Citoyens de Marseille, les premiers Olbiens étaient des soldats-colons, pêcheurs, agriculteurs et avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime.

Les vestiges mis au jour permettent aux visiteurs de comprendre l’évolution urbaine d’une ville antique sur 1000 ans. On y trouve fortifications, rues aménagées avec égouts et trottoirs, puits collectif, îlots d’habitations divisés en maisons, boutiques, thermes, sanctuaires, etc.

Les vestiges d’une abbaye médiévale, Saint-Pierre de l’Almanarre, ont également été découverts sur le site. De Hyères D559 direction Carqueiranne, ou autocar ligne 39 au départ de la gare routière. Stationnement gratuit au niveau du rond-point de l’Almanarre.

Grâce à l’installation d’un espace numérique en plein air, équipés de casques de réalité virtuelle, vous pourrez en apprendre plus sur les méthodes de constructions et les secrets de l’architecture …

© LR – site Olbia ville d’Hyères