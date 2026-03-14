Ensemble vocal Palm’iero Cour de la maison des associations Hyères
Ensemble vocal Palm’iero Cour de la maison des associations Hyères samedi 20 juin 2026.
Ensemble vocal Palm’iero
Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Direction Alain Chiva
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Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78 assogiens1900@gmail.com
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English : Palm’iero Vocal Ensemble
Management: Alain Chiva
L’événement Ensemble vocal Palm’iero Hyères a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée