Ensemble vocal Palm’iero Cour de la maison des associations Hyères

Ensemble vocal Palm’iero Cour de la maison des associations Hyères samedi 20 juin 2026.

Ensemble vocal Palm’iero

Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Direction Alain Chiva
  .

Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78  assogiens1900@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Palm’iero Vocal Ensemble

Management: Alain Chiva

L’événement Ensemble vocal Palm’iero Hyères a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

Prochains événements à Hyères