Ensemble vocal Palm’iero Cour de la maison des associations Hyères

Ensemble vocal Palm’iero

Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Direction Alain Chiva

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Cour de la maison des associations Avenue du Clair de lune Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 48 66 78 assogiens1900@gmail.com

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English : Palm’iero Vocal Ensemble

Management: Alain Chiva

L’événement Ensemble vocal Palm’iero Hyères a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Provence Méditerranée